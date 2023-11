Nova Deli mantém-se como a cidade mais poluída do mundo e escolas continuam fechadas

A cidade de Nova Deli, na Índia, mantém-se como a mais poluída do mundo depois de ter registado este domingo níveis de poluição 30 vezes superiores ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), noticiou a Efe.

Segundo a agência de notícias de Espanha, os níveis de poluição registados obrigaram as autoridades a prolongar o encerramento das escolas até 10 de novembro, depois de terem sido fechadas na sexta-feira.

De acordo com a classificação mundial elaborada pela empresa suíça IQAir, Nova Deli foi mais uma vez classificada hoje como a cidade com a pior qualidade do ar no mundo, depois de registar em zonas como o sul da cidade uma concentração de partículas PM 2,5, as mais nocivas para o ser humano, em média, de 462 microgramas por metro cúbico de ar, de acordo com as medições do Central Pollution Control Bureau.