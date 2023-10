UE reforça ajuda humanitária na Arménia com 1,7 milhões de euros

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira um reforço do financiamento humanitário na Arménia com 1,7 milhões de euros em resposta ao afluxo maciço de pessoas provenientes do enclave Nagorno-Karabakh, elevando a verba total para mais de 12 milhões.

Em comunicado, o executivo comunitário indicou que o montante se destina a "reforçar a atual resposta humanitária da UE às pessoas deslocadas, prestando-lhes assistência em dinheiro, abrigo, segurança alimentar e meios de subsistência, proteção e saúde".

"Este financiamento vem juntar-se aos 10,45 milhões de euros já anunciados pela Comissão em resposta à crise, elevando o financiamento humanitário total para mais de 12 milhões de euros em 2023", acrescentou Bruxelas.

Citado pela nota, o comissário europeu da Gestão de Crises, Janez Lenarcic, garante que "os arménios de Karabakh não serão esquecidos".

"Com a chegada do inverno, as pessoas deslocadas na Arménia enfrentarão desafios adicionais. A UE está a aumentar o seu financiamento humanitário para estar preparada para o inverno. Continuamos a trabalhar em conjunto com os nossos parceiros humanitários no terreno para prestar assistência aos mais vulneráveis", adianta o responsável.