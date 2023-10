Suspensas negociações entre produtores e atores de Hollywood

Os atores e os responsáveis pelos estúdios de Hollywood suspenderam na quarta-feira as negociações, o que poderá significar um novo adiamento na retoma da produção de filmes e séries, após longos meses de greve, foi esta quinta-feira divulgado em comunicado.

O anúncio sobre a suspensão das negociações aconteceu depois de, na quarta-feira, os responsáveis de estúdios e plataformas como Disney e Netflix terem estado reunidos com representantes do sindicato Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) que defende os interesses de 160 mil atores, duplos, dançarinos e outros profissionais do cinema.

Mas em comunicado na quarta-feira, os estúdios, representados pela Associação dos Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), anunciaram que o processo negocial foi interrompido.

"Após discussões sérias, ficou claro que a lacuna entre as posições da AMPTP e as da SAG-AFTRA é muito grande, e estas discussões já não nos fazem avançar de forma frutífera", foi descrito.

A AMPTP acusou os atores de fazerem exigências excessivas, incluindo uma partilha das receitas provenientes da distribuição de obras em plataformas de 'streaming' que "custariam mais de 800 milhões de dólares por ano".