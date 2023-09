Greve em Hollywood com fim à vista? Argumentistas e estúdios chegam a acordo (provisório)

Depois de cinco dias consecutivos de negociações, o sindicato dos argumentistas norte-americanos, Writers Guild of America (WGA), chegou a um acordo provisório com os estúdios de Hollywood que pode acabar com a greve que dura há quase cinco meses - a segunda mais longa da história do sindicato. Contudo, a greve ainda não terminou oficialmente, já que o acordo - que será válido durante três anos - ainda tem de ser aprovado pela liderança e ratificada pelos membros do WGA - que representa mais de 11.000 argumentistas. "A WGA chegou a um acordo provisório com a AMPTP", declarou o sindicato em comunicado. A Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) é a associação comercial que representa os principais estúdios de Hollywood - Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount e Sony.

Assim que o acordo for ratificado, os primeiros programas a regressar deverão ser os 'talk-shows' noturnos, como os apresentados por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers e Stephen Colbert. "Isto foi possível graças à solidariedade duradoura dos membros do WGA e ao apoio extraordinário dos sindicatos parceiros que se juntaram a nós nos piquetes durante mais de 146 dias”, afirmou o sindicato em email enviado aos membros. Apesar de não ser ainda conhecido o conteúdo do acordo, os especialistas sugerem que é provável este vise várias das exigências fundamentais, como a proteção contra a IA e uma melhor compensação financeira.

"Podemos dizer, com grande orgulho, que este acordo é excecional - com ganhos e proteções significativas para os escritores de todos os sectores da sociedade", afirmou a comissão de negociação do sindicato em comunicado. O crescimento dos conteúdos originais nos serviços de "streaming" levou a uma diminuição da remuneração residual - já que anteriormente estes pagamentos eram feitos aos artistas em função das receitas das séries ou filmes licenciados em mercados internacionais ou retransmissões na televisão. Além disso, as plataformas também tendem a oferecer temporadas mais curtas, reduzindo a quantidade de trabalho disponível para os guionistas. Por sua vez, o sindicato dos atores, SAG-AFTRA, vão continuar em greve até que o seu sindicato chegue também a um acordo com os estúdios.