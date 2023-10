NATO garante que conflito no Médio Oriente não vai afetar apoio à Ucrânia

O secretário-geral da NATO garante que a escalada do conflito no Médio Oriente não vai significar um menor apoio à Ucrânia.

Jens Stoltenberg refere que a Aliança Transatlântica tem a capacidade "para enfrentar desafios diferentes ao mesmo tempo".

Depois de uma reunião, esta quarta-feira, com elementos do governo de Kiev, o secretário-geral da NATO refere que "as ações falam mais alto que as palavras".

"Os aliados estão a fornecer mais apoio à Ucrânia, mais defesa aérea, munições, F-16, mais formação e pacotes de diferentes tipos de apoio. Portanto, creio que a reunião de hoje demonstra que os aliados da NATO estão disponíveis para fornecer apoio à Ucrânia", refere.

Stoltenberg realça, ainda, que "vários aliados têm fornecido informações e outro tipo de apoios a Israel".