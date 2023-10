Três jornalistas palestinianos mortos por ataques israelitas

Três jornalistas palestinianos foram mortos esta terça-feira de manhã após um ataque aéreo israelita contra um prédio residencial perto do porto de pesca da Cidade de Gaza, segundo o sindicato de jornalistas e um funcionário público.

Em comunicado, o sindicato local de jornalistas anunciou "o martírio de três jornalistas na Faixa de Gaza durante a agressão israelita em curso".



O diretor do gabinete de imprensa do Governo do Hamas, Salameh Maarouf, disse que as vítimas são: Said al-Taweel, Mohammed Sobboh e Hisham Nawajhah.