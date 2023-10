Abstenção fora de questão. Catalães forçam Sánchez a aceitar condições para governar

A decisão terá sido comunicada ao PSOE esta semana, após o rei Felipe Vi propor a investidura de Pedro Sánchez . O presidente dos socialistas precisa do apoio dos partidos independentistas da Catalunha, Galiza e País Basco, assim como do Sumar.

Segundo o jornal espanhol El Mundo , fontes do partido de Carles Puigdemont explicam que esta decisão procura evitar que os socialistas espanhóis procurem alternativas ao voto favorável do Junts, que passariam pela abstenção dos catalães e o sim da Coligação Canária.

O partido Junts per Catalunya comunicou ao PSOE que não se vai abster na votação de investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro. Os catalães reafirmam, assim, a sua importância no futuro político de Espanha, forçando o socialista a obter o voto favorável do partido.

A impossibilidade do líder do PP conseguir apoios (...)

O presidente da Coligação Canária, ofereceu esta quinta-feira o voto do partido da Sánchez, procurando evitar que o voto do Junts não seja "relevante". A Coligação Canária votou a favor da investidura de Alberto Núñez Feijóo.

O sim da Coligação Canária poderia dar a investidura a Pedro Sánchez, que ficaria com 172 votos a favor e 172 votos contra na segunda votação. No entanto, a decisão do Junts per Catalunya anula essa possibilidade.

Os independentistas catalães exigem o abandono da "via judicial", através de uma amnistia que cubra todos os processos relacionados com o separatismo desde 2014 na comunidade autónoma da Catalunha.

Feijóo, líder do Partido Popular, venceu as eleições de 23 de julho, mas sem maioria para formar Governo, e a investidura acabou por falhar. Se a investidura do líder do PSOE também falhar, Espanha voltará às urnas para novas eleições gerais.