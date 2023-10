Vacinas contra covid-19 valem Nobel da Medicina a dois cientistas

O prémio Nobel da Medicina 2023 vai para Katalin Karikó e Drew Weissman, que permitiram o desenvolvimento de vacinas eficazes de mRNA contra a covid-19.

O prémio foi esta segunda-feira anunciado em Estocolmo, na Suécia, pelo Comité do Prémio Nobel no Instituto Karolinsk.

Segundo a Real Academia das Ciências da Suécia, "as descobertas dos dois laureados com o Nobel foram fundamentais para o desenvolvimento de vacinas de mRNA eficazes contra a COVID-19 durante a pandemia que começou no início de 2020", adianta.

"Através das suas descobertas inovadoras, que mudaram fundamentalmente a nossa compreensão de como o mRNA interage com o nosso sistema imunitário, os laureados contribuíram à taxa sem precedentes de desenvolvimento de vacinas durante uma das maiores ameaças à saúde humana nos tempos modernos", destaca em comunicado.

Os dois investigadores descobriram que "as células in virto reconheciam o mRNA de substâncias externas, o que levava à ativação e libertação de moléculas de sinalização inflamatória”.



"A descoberta de Karikó e Weissman foi fundamental para tornar a plataforma da vacina de mRNA adequada para uso clínico num momento em que era mais necessária, tornando-a uma contribuição extraordinária para a medicina e abrindo caminho para futuras aplicações de mRNA", refere outro comunicado.



Através da rede social X, a página do prémio Nobel parabeniza os dois investigadores que "levaram à aprovação de duas vacinas contra a COVID-19 baseadas em mRNA de grande sucesso no final de 2020. As vacinas salvaram milhões de vidas e preveniram doenças graves em muitas mais".