"Grande Rússia". Vaticano esclarece que Papa não exaltou "lógicas imperialistas"

As declarações do Papa foram saudadas pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que salientou que "o pontífice conhece a História russa". "Isso é muito bom. Ela é profunda, e a herança não se limita a Pedro e Catarina. É gratificante que o pontífice esteja em sintonia", acrescentou Peskov.

Esta segunda-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano considerou a linguagem do Papa "muito infeliz".

"É com este tipo de propaganda imperialista, assente em 'pilares espirituais' e em nome da 'necessidade' de salvar a 'grande mãe Rússia', que o Kremlin (Presidência russa) justifica o assassínio de milhares de ucranianos e a destruição de centenas de cidades e aldeias ucranianas", apontou Oleg Nikolenko.

O chefe da diplomacia ucraniana considerou "muito lamentável" que "as ideias russas de grande potência, que são de facto a causa da agressividade crónica da Rússia, saiam consciente ou inconscientemente da boca do Papa", cuja missão, disse, "é precisamente abrir os olhos da juventude russa para a trajetória destrutiva dos dirigentes russos no poder".

Contexto é "claro", diz Vaticano

Esta terça-feira foi a vez do Vaticano reagir. O porta-voz do Vaticano frisou que é "claro no contexto" em que as palavras foram ditas que o Papa "pretendia encorajar os jovens a preservar e promover o que é positivo na grande herança cultural e espiritual da Rússia".

Matteo Bruni acrescentou que o objetivo de Francisco "certamente" não era "exaltar lógicas imperialistas e personalidades governamentais, citadas para indicar certos períodos históricos de referência".

A Nunciatura Apostólico de Kiev já tinha rejeitado as interpretações favoráveis à Rússia, argumentando que o Papa é "um firme opositor e crítico de qualquer forma de imperialismo ou colonialismo".