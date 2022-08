Embaixador da Ucrânia no Vaticano critica Papa por referir Dugina como "vítima inocente"

O embaixador da Ucrânia no Vaticano criticou esta quarta-feira o Papa Francisco por ter feito referência a Daria Dugina, filha de um proeminente ultranacionalista russo, que morreu na explosão de um carro armadilhado no sábado nos arredores de Moscovo, como mais uma vítima inocente da guerra na Ucrânia. É altamente fora do comum embaixadores no Vaticano criticarem publicamente o Papa, que proferiu as declarações esta manhã, dia em que se marca meio ano da invasão russa da Ucrânia. "São os inocentes que pagam pela guerra", disse Francisco esta manhã na audiência geral, referindo na mesma frase "aquela pobre rapariga atirada ao ar por uma bomba sob o assento do carro em Moscovo". A Rússia atribui responsabilidades pelo ataque à Ucrânia, uma acusação que Kiev rejeita. Alexander Dugin, pai de Daria, defende há muito a reunificação de todos os países e territórios russófonos num novo império russo que incluiria a Ucrânia, sendo tido como o "arquiteto" da atual guerra no país vizinho.

Daria Dugina apoiava os ideais do pai e sempre expressou publicamente o seu apoio às ações da Rússia na Ucrânia em intervenções na televisão estatal. Num tweet, Andrii Yurash, embaixador da Ucrânia no Vaticano, disse que as palavras do Papa são "dececionantes". "Como é possível mecionar uma dos ideólogos do imperalismo [russo] como vítima inocente? Ela foi morta pelos russos", escreveu Yuras naquela rede social, ecoando acusações já feitas por outros oficiais ucranianos.