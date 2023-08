Rússia recupera corpos de passageiros do avião em que viajava Prigozhin

Foram recuperados dez corpos e as caixas negras do avião em que seguia o líder do grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, anunciaram esta sexta-feira as autoridade russas.

"Os corpos de 10 vítimas foram recuperados no local da queda do avião. Testes genéticos moleculares estão em curso para estabelecer as identidades. Os gravadores de voo foram apreendidos pelos investigadores e um exame pormenorizado do local está em andamento", informou o Comité de Investigação Russo, na conta da rede social Telegram.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tinha prometido uma investigação aturada à queda do avião que transportava vários dirigentes do grupo mercenário Wagner, incluindo Prigozhin, e que caiu na passada quarta-feira, quando viajava de Moscovo para São Petersburgo.