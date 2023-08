Governo espanhol quer suspender Rubiales

O Governo espanhol vai interpor uma ação legal para destituir o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), noticia esta sexta-feira o jornal El Mundo. A decisão surge depois da inesperada recusa de Luis Rubiales em demitir-se, anunciada durante a assembleia geral do organismo que supervisiona o desporto rei no país vizinho. O mecanismo para retirar Rubiales de funções vai basear-se numa queixa do Conselho Superior de Desporto (CSD) perante o Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) por uma “falta muito grave”, diz fonte do governo espanhol ao jornal El Mundo. O executivo afirma ter recebido com “estupefação” a recusa do dirigente em apresentar a demissão, classificando a decisão de “absolutamente incompatível com a representação que detém no desporto espanhol e com os valores de uma sociedade avançada como a espanhola”. Nos últimos dias, multiplicaram-se os pedidos para que Rubiales se demitisse, por causa do beijo dado à jogadora Jenni Hermoso durante a cerimónia de entrega de medalhas do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, ganho pela seleção espanhola.

Outros comportamentos considerados impróprios foram sendo revelados pela imprensa, como o agarrar dos genitais ou o carregar de uma jogadora ao ombro, durante as comemorações pela vitória inédita de Espanha. Esta manhã, contudo, contra todas as previsões Rubiales recusou demitir-se no discurso que proferiu perante os representantes das associações de futebol do país vizinho, alegando que o beijo dado à avançada de 33 anos foi consentido. A denúncia agora decidida pelas autoridades governativas será explicada publicamente em breve por Víctor Francos, presidente do CSD, acrescenta o El Mundo, mas deverá ter por base um conjunto de processos a interpor na próxima semana no TAD. Discurso de Rubiales provoca surpresa e “vergonha” As palavras proferidas por Rubiales na manhã desta sexta-feira provocaram um terramoto de reações nas redes sociais. A vice-presidente do governo espanhol, Yolanda Díaz, escreveu no Twitter que “aquilo a que assistimos hoje durante a Assembleia da Federação é inaceitável”, acrescentando que “Rubiales não pode continuar no cargo”. Victoria Rosell, que representa o governo na área da violência de gênero, também reagiu. À Cadena Ser disse sentir “uma profunda vergonha” pelas palavras proferidas por Rubiales e pelos actos praticados por este durante o Mundial da FIFA. Outro membro do governo espanhol a manifestar-se foi a ministra da Igualdade, Irene Montero, que reproduziu a divisa da luta anti-machista em Espanha: “Só o sim é sim”.