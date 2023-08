Luis Rubiales recusa demitir-se. "Foi um beijo consentido"

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, não se demite após a polémica do beijo a Jenni Hermoso, que classificou como "consentido e mútuo", criticou o "falso feminismo" e promete agir judicialmente para quem o acusou de violência sexual.

Em declarações na assembleia geral extraordinária da RFEF - na qual era esperado uma demissão do dirigente, segundo garantiram fontes federativas à EFE -, Rubiales pediu desculpa, mas lamentou as críticas.

"Quero pedir desculpa pelo que aconteceu no palco, mas estão a criar um discurso falso e transformá-lo em verdade. Mais do que um beijo, foi um 'beijinho', um que poderia dar à minha filha, por exemplo. Foi um beijo espontâneo, mútuo, eufórico e consentido, que é a chave de todas as críticas. Dizem que foi sem consentimento, mas é falso", diz.

Rubiales garantiu que não sai: "Acham que tenho de me demitir? Não me vou demitir. Um beijo consensual para me tirarem aqui? Vou lutar até ao final", disse, com voz elevada e repetindo a frase várias vezes.

O dirigente explicou o momento do beijo a Hermoso, que considera ter sido consensual.

"Quando ela me apareceu, pegou-me ao colo. Disse-lhe para esquecer o penálti que falhou e que sem ela não teríamos vencido. Ela disse que eu era um craque, eu perguntei "um beijo?", ela disse que sim. Ela foi embora a rir-se. Esta foi a sequência", explica.