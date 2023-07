Segunda-feira foi o dia mais quente de sempre

O novo recorde foi o mais alto em qualquer registo instrumental datado do final do século XIX, de acordo com os meteorologistas norte-americanos.

Esta semana, a China está a atravessar uma onda de calor, com temperaturas acima dos 35 graus. Nos Estados Unidos os termómetros também estão em alta.

Os cientistas acreditam que o aumento da temperatura está relacionado com o regresso do fenómeno El Niño e com as emissões de dióxido de carbono.

O mês passado já tinha sido considerado o Junho mais quente de sempre.

Portugal atravessou uma onda de calor no mês passado e a Madeira registou um recorde de temperatura máxima: 39.1ᵒ Celsius a 27 de junho.