"Rússia está cada vez mais fraca", afirma embaixadora da Ucrânia em Portugal

A embaixadora da Ucrânia em Portugal vai mais longe e afirma que, nesta altura, a Rússia corre o risco de se tornar um “Estado falhado” pelo facto de não estar a conseguir concluir a invasão no calendário que pretendia, mas especialmente pela rebelião do grupo de mercenários.

A embaixadora ucraniana em Portugal acredita que o episódio dá sinais de fraqueza do Kremlin, e pede ao Ocidente para não deixar de apoiar o país nesta altura: "Estamos muito agradecidos com o 11º pacote de sanções , e pedimos aos nossos parceiros para continuar a aumentar a pressão", apelou a diplomata.

" O ataque do grupo Wagner expôs a fraqueza de Vladimir Putin e do seu regime . O que é crucial é tirar lições: acho que a primeira lição é que a Rússia é fraca e está a ficar mais fraca todos os dias. A segunda, é que esta não é a altura de recuar. É a altura de aumentar a pressão", pediu a embaixadora nomeada por Volodymyr Zelensky.

A embaixadora da Ucrânia em Portugal, Maryna Mykhailenko, acredita que a insurreição do Grupo Wagner, levada a cabo no passado fim-de-semana, demonstra que a Rússia é um país "cada vez mais fraco".

As declarações da embaixadora da Ucrânia em Portugal foram feitas durante o discurso no Estoril Political Fórum, que se se prolonga até esta quarta-feira, e ainda vai contar com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, Dom Duarte, Duque de Bragança e ainda Marta Santos Pais, que foi representante especial do Secretário-Geral da ONU para a Violência contra as Crianças.