Moscovo diz ter abatido drones ucranianos que visavam refinaria de petróleo

A Força Aérea Russa diz ter repelido um ataque de drones do exército ucraniano a uma refinaria de petróleo em Druzhba, na região fronteiriça de Bryansk, na Rússia, avança a agência Reuters.

De acordo com uma publicação na rede social Telegram do governador da região, Alexander Bogomaz, foram abatidos três aparelhos das forças ucranianas durante a noite de sexta-feira para sábado, no distrito de Novozybkov.

Já esta quinta-feira, o Kremlin diz ter abatido nove drones ucranianos na península da Crimeia.

Os ataques com drones em território russo têm aumentado nas últimas semanas, visando, sobretudo, instalações e equipamentos ligados ao setor da energia. A Rússia culpa Ucrânia, embora Kiev não tenha assumido a autoria de nenhum dos atos de que é acusada.

No entanto, o recurso a este tipo de aparelhos também tem sido uma estratégia adotada pelas forças de Moscovo. A Ucrânia diz ter neutralizado 20 drones russos na noite de quarta-feira para quinta-feira.