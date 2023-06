Ucrânia diz que intercetou míssil e 20 drones russos durante a noite

A Força Aérea de Kiev disse esta quinta-feira ter abatido um míssil de cruzeiro e 20 aparelhos aéreos não tripulados ('drones') de fabrico iraniano lançados pela Rússia durante a última noite contra a Ucrânia.

As forças ucranianas conseguiram intercetar um dos quatro mísseis de cruzeiro lançados do Mar Cáspio e 20 'drones' disparados do norte e do sul, informaram as forças ucranianas através do sistema digital de mensagens Telegram.

Segundo fontes militares de Kiev, três outros mísseis russos atingiram “instalações industriais na região de Dnipropetrovsk” (centro-leste).

Já a Rússia diz ter neutralizado esta quinta-feira nove drones na península da Crimeia, anexada pelo Governo russo.

Segundo o governador local designado por Moscovo, Sergei Aksionov, “durante a madrugada e a manhã, nove drones [veículos aéreos não tripulados] foram detetados sobre o território”, escreveu na plataforma Telegram, acrescentando não terem sido registadas vítimas.