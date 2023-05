Erdogan é reeleito presidente da Turquia

Num discurso feito na capital Ancara, Kiliçdaroglu, que obteve cerca de 48% dos votos na segunda volta das eleições, revelou a “verdadeira tristeza sobre as dificuldades que aguardam o país”, sem reconhecer ainda a derrota.

“O resultado destas eleições refletiu mais uma vez que ninguém pode ter a coragem de mudar as liberdades e o que está em jogo neste país”, afirmou o presidente turco, que garantiu não haver ninguém "que possa ameaçar a Turquia”.

Líderes mundiais felicitam Erdogan

Ainda antes dos resultados oficiais finais, vários líderes mundiais começaram a parabenizar o presidente turco pela vitórias nestas eleições.

Através do Twitter, o emir do Qatar desejou “sucesso no seu novo mandato e que alcance o que o fraterno povo turco aspira em termos de progresso e prosperidade”