Contraofensiva da Ucrânia "pode começar amanhã ou dentro de uma semana"

As forças da Ucrânia estão preparadas para lançar a sua há muito esperada contraofensiva para fazer recuar as tropas russas, adiantou este sábado à BBC um dos principais responsáveis de segurança do país.

Em entrevista exclusiva, Oleksiy Danilov diz que não pode adiantar datas, mas afirma que a operação para recuperar terrirório ucraniano ocupado pelas forças de Vladimir Putin pode começar "amanhã, depois de amanhã ou dentro de uma semana".

Enquanto secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Danilov integra o círculo próximo de conselheiros de guerra do Presidente Volodymyr Zelensky.

A Ucrânia está a preparar esta contraofensiva há vários meses, na tentativa de treinar o melhor possível os soldados e de receber mais equipamento militar dos aliados da NATO.



Danilov avisa que o Governo ucraniano "não pode cometer erros" quanto a esta decisão, por se tratar de uma "oportunidade histórica" da qual Kiev "não pode sair a perder".

O mesmo responsável confirma que alguns mercenários do grupo Wagner estão a retirar da cidade de Bakhmut, palco das mais sangrentas batalhas até ao momento desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro de 2022.

Contudo, adianta Danilov, os mercenários do Wagner "estão a reagrupar-se noutras três localizações", pelo que a retirada "não significa que irão parar de lutar contra nós".

A BBC indica que, durante a entrevista, o responsável ucraniano foi interrompido com uma mensagem áudio de Zelensky, a convocá-lo para uma reunião na qual foi debatido o lançamento desta contraofensiva.

Antes disso, Oleksiy Danilov assegurou ainda que está "absolutamente calmo" face à transferência de armas nucleares da Rússia para a Bielorrússia.