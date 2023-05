Mercenários fora de Bakhmut? "A mentira é a regra na retórica russa", alerta especialista

A retirada de Bakhmut, anunciada pelos mercenários do grupo Wagner, deve ser encarada com reservas, admite à Renascença o general Rudolfo Bacelar Begonha.

Segundo este especialista em contrainformação militar, "é normal que eles anunciem isto e façam exatamente o seu contrário", porque "a mentira é a regra na retórica russa e, portanto, pode acontecer que eles queiram criar aqui alguma distração" para confundir a Ucrânia e as opções que o governo de Kiev venha a tomar em relação à anunciada contraofensiva.

No anúncio da retirada de Bakhmut, o empresário Yevgeni Prigozhin, que comanda as forças mercenárias, adiantou que a retirada das suas forças dará lugar à entrada do exército regular russo para assumir o controlo da cidade estratégica.

Bacelar Begonha olha para esta afirmação com reservas: "é difícil, de repente, termos tropas pouco formadas outra vez numa situação complicada".

E lembra que "os Wagner perderam milhares de indivíduos e, portanto, tenho muitas dúvidas de que a Rússia esteja interessada nesta altura em mandar mais milhares de indivíduos para aquela posição", até porque, "se a Ucrânia entender que é assim, ataca na altura em que entender que Rússia está mais fraca e tem mais dificuldade".