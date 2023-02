Costa oferece a Zelensky fotografia de mural de Vhils em Kiev

O primeiro-ministro português, António Costa, conversou esta quinta-feira com o Presidente ucraniano e ofereceu um presente cheio de simbolismo a Volodymyr Zelensky. Apesar de no encontro, que aconteceu à margem do Conselho Europeu extraordinário, terem participado também os líderes da Bélgica, Malta, Irlanda, Luxemburgo e Lituânia, António Costa teve a oportunidade de transmitir o apoio português e ainda oferecer um “miminho”. Trata-se de uma fotografia do mural do artista português Vhils que está em Kiev. O mural representa Serhiy Nigoyan, um homem que morreu em 2014 durante as manifestações na Ucrânia que pediam a dignidade do país incluindo a possibilidade de uma entrada na União Europeia. Não é confirmado qual a intenção por detrás desta oferta, por se tratar de uma fotografia de um mural que Volodymyr Zelensky tem na própria cidade e que surge numa altura em que a Ucrânia está em processo de ser integrada no bloco europeu.

Costa quer a Ucrânia na UE, mas... O primeiro-ministro português diz apoiar a entrada da Ucrânia na União Europeia. Ainda esta quinta-feira, no encontro com Volodymyr Zelensky, António Costa confirmou o apoio de Portugal, no entanto, há sempre um “mas”. António Costa defende que, antes da entrada da Ucrânia, a União Europeia deve fazer uma série de alterações. O primeiro-ministro quer que a União Europeia se prepare para acolher um país da dimensão da Ucrânia. “A UE deve preparar-se do ponto de vista da sua arquitetura e capacidade orçamental para que estes processos sejam de sucesso”, disse esta manhã à chegada ao Conselho Europeu. A Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro confirmou que está de acordo com a entradas, mas que é um caminho que vai depender da preparação que está a ser feita pela União Europeia.

O momento em que Zelensky se emocionou no Parlamento Europeu