Costa disponibiliza a Zelensky rede diplomática em África e na América

O primeiro-ministro esteve reunido esta quinta-feira, em Bruxelas, com o Presidente ucraniano. António Costa disponibilizou a Volodymyr Zelensky a rede diplomática portuguesa em África e na América.

O chefe do Governo português encontrou-se com Volodymyr Zelensky, à margem do Conselho Europeu extraordinário.

Numa reunião que juntou líderes de outros países, António Costa informou o presidente ucraniano sobre o apoio militar que Portugal vai enviar para Kiev, nomeadamente os três tanques de guerra Leopard 2, que seguem para a Ucrânia em março.

O primeiro-ministro disse ainda que Portugal está disponível a dar apoio na questão da segurança alimentar, energética e no combate à destruição dos recursos naturais.

Já sobre a entrada da Ucrânia na União Europeia, o primeiro-ministro teve oportunidade de dizer que apoia, mas avisou Zelensky que há ainda muito trabalho a fazer por parte do bloco europeu.