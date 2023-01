Ucrânia. "Purga" de Zelensky já vai em três demissões

Tymoshenko já havia comunicado a Zelensky a vontade de abandonar o cargo esta segunda-feira, de acordo com a Reuters. Na rede social Telegram, o agora antigo vice-chefe do gabinete presidencial agradeceu a confiança que lhe foi depositada e a "oportunidade para fazer boas ações ações todos os dias, em todos os minutos".

Segundo os média ucranianos, são ainda esperadas várias demissões nos governos central e regionais ao longo do dia. Saídas surgem depois do anúncio da remodelação profunda das estruturas governamentais anunciada por Volodymyr Zelensky , esta segunda-feira.

Três vices, três demissões. Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do Presidente ucraniano, assim como o vice-ministro da Defesa, Vyacheslav Shapovalov, e o vice-procurador geral da Ucrânia renunciaram aos respetivos cargos esta terça-feira.

Kyrylo Tymoshenko não especificou o motivo da sua renúncia. Entretanto, o website da Presidência da Ucrânia já publicou uma nota a aceitar o pedido de demissão de Tymoshenko, que desempenhava ocupava o cargo desde 2019.

Deverá ser substituído pelo governador do oblast de Kiev, Oleksiy Kuleba, de acordo com o jornal The Kyiv Independent.

Segundo a imprensa ucraniana, o antigo vice-chefe do gabinete do presidente era um dos alvos da opinião pública, sobretudo pelo uso de carros e casas de luxo, num momento em que o país se vê a braços com a invasão russa.

Face às acusações de ligações promíscuas e corruptas a oligarcas ucranianos, Tymoshenko sempre desmentiu os rumores de que poderia estar a abusar da ajuda financeira e humanitária internacional de que o Estado ucraniano tem beneficiado.

Há mais dois vices de saída

O vice-ministro da Defesa, Vyacheslav Shapovalov, também anunciou que abandona o cargo esta terça-feira, avança o jornal The Guardian. Em nota publicada pelo ministério, o governante, responsável pelo abastecimento de comida e equipamento às tropas ucranianas, refuta as acusações de corrupção de que é alvo na imprensa.

No mesmo comunicado, Shapovalov explica que pediu a demissão por não querer ser um "risco no abastecimento estável das Forças Armadas, no seguimento de uma campanha de alegações [de corrupção] relacionadas com a compra de serviços de alimentação".

O jornal britânico dá conta ainda da saída de Oleksiy Symonenko, vice-procurador geral da Ucrânia. Mais uma vez, não há uma justificação para a renúncia, pelo que o comunicado oficial do Governo apenas salienta que Symonenko se demitiu "por vontade própria".