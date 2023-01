Tem 4 anos, aprendeu a ler sozinho e sabe contar em várias línguas. Teddy é o mais jovem membro da Mensa

Teddy Hobbs é apenas uma criança de quatro anos, mas já integra a restrita elite de génios na Mensa – uma sociedade constituída apenas por indivíduos de alto Quociente de inteligência (QI).



De acordo com o Guardian, Teddy aprendeu a ler enquanto via televisão e jogava no tablet aos dois anos de idade.

A mãe de Teddy, Beth, contou que, inicialmente, pensavam que ele estava apenas a fazer sons enquanto tocava no tablet. Isto, antes de se aperceberem que ele estava, de facto, a contar números.

"Ele estava a jogar - colocámos jogos apropriados como Thomas the Tank Engine - e ele ficava ali sentado... a fazer os sons que eu, simplesmente, não reconhecia e perguntei-lhe o que era e ele: 'Oh mamã, estou a contar em mandarim'".

"Parece que ele escolhe um novo tópico que lhe interessa a cada dois meses, mais ou menos. Por vezes são números. Depois países e mapas e aprender a contar em diferentes línguas", disse a mãe ao programa Today, da BBC Radio 4.

Os pais só se aperceberam do nível de inteligência do filho quando o submeteram a um teste de QI l, para saber o seu nível de desenvolvimento, antes de ir para escola.

A mãe explica ainda que, até ao momento, ele não tem noção da sua inteligência. "E vamos mantê-lo assim durante o máximo de tempo possível. Ele começa agora a perceber que os seus amigos não sabem ler", relata.

O Teddy fez o teste da Mensa com três anos e sete meses. "Preocupava-me que ele pudesse sentar-se em frente de um portátil durante uma hora, mas adorou ", disse a mãe.

“Depois de ter completado o teste, fomos informados de que ele era elegível para a [sociedade de alto QI] Mensa”, explicou, em declarações à publicação britânica Metro, acrescentando que, até então, não tinha noção do quão inteligente o filho era.

“Não temos a certeza de como ele desenvolveu estas capacidades. Nem eu nem o meu marido somos linguistas”, conclui.