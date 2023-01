Ex-ministro de Bolsonaro detido à chegada ao Brasil

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, estava nos Estados Unidos no domingo, dia em que apoiantes do ex-presidente invadiram a sede dos Três Poderes, em Brasília.

O Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou, na passada terça-feira, a detenção de Anderson Torres, na sequência do ataque ao Congresso.

Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro, foi detido este sábado à chegada ao Brasil, por suspeita de envolvimento no caso da invasão do Congresso.

O secretário da Segurança de Brasília foi afastado do cargo no próprio dia do ataque ao Congresso, Palácio do Planalto e Supremo.

Em declarações a partir dos Estados Unidos, Anderson Torres negou na altura qualquer envolvimento na ação.



Buscas realizadas na residência de Brasília do ex-ministro de Bolsonaro encontraram a minuta de um decreto para instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e mudar o resultado das eleições de 2022, que deram a vitória a Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro.

A Procuradoria-Geral da República pediu, na sexta-feira, ao Supremo Tribunal brasileiro que investigue o ex-presidente Jair Bolsonaro como autor moral e instigador dos ataques feito por extremistas aos três poderes, em Brasília.



O Ministério Público Federal argumenta que ao partilhar o vídeo nas suas redes sociais "no dia 10 de janeiro questionando a regularidade das eleições presidenciais de 2022", Bolsonaro teria feito incitação pública à prática de crime.