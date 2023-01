Tribunal determina detenção de ex-ministro de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou, esta terça-feira, a detenção do ex-secretário da Segurança de Brasília, na sequência do ataque ao Congresso.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, estava nos Estados Unidos no domingo, dia em que apoiantes do ex-presidente invadiram a sede dos Três Poderes, em Brasília.

O secretário da Segurança de Brasília foi afastado do cargo no próprio dia do ataque ao Congresso, Palácio do Planalto e Supremo.

Em declarações a partir dos Estados Unidos, Anderson Torres negou na altura qualquer envolvimento na ação.