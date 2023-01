Biden faz primeira visita à fronteira com México antes de cimeira com Obrador e Trudeau

A visita de Biden ao muro aconteceu na véspera de o líder norte-americano fazer a sua primeira visita oficial ao México, para participar numa cimeira de líderes norte-americanos com o homólogo mexicano, Andres López Obrador, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

A medida não convence opositores republicanos como o governador do Texas, Greg Abbott, que já veio acusar o Presidente de falhar na aplicação das leis de imigração.

Desta forma, o chefe de Estado norte-americano tentou demonstrar que leva o assunto da imigração a sério, encarando um dos tópicos políticos mais fraturantes no país num momento em que se prepara para se recandidatar à presidência.

Acompanhado de agentes de patrulha da fronteira, Biden visitou uma secção do muro que divide os dois países, que foi uma das prioridades do seu antecessor republicano, Donald Trump.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, visitou no domingo a fronteira com o México pela primeira vez desde que tomou posse, em janeiro de 2021.

Durante o encontro na Cidade do México, o Presidente norte-americano espera conseguir debater o fluxo gritante de fentanil que é traficado do país para os EUA, adiantou na sexta-feira o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

A par disso, Biden deverá também abordar temas como as trocas bilaterais e rotas de abastecimento, as alterações climáticas, a imigração e a questão dos cartéis da droga, diretamente ligada ao tráfico de fentanil.

Questionado sobre que passos específicos os EUA gostariam de ver o México dar para travar a produção e tráfico de fentanil, Kirby disse não querer adiantar-se à cimeira.

"Eles vão discutir muito esse assunto", garantiu o porta-voz dos conselheiros de Defesa de Biden.

A recente detenção do filho de "El Chapo", Ovidio Guzman, adiantou Kirby, "não foi uma conquista menor da parte das autoridades mexicanas" e "não é que [os EUA] não tenham tido quaisquer sucessos", adiantou, em referência à quantidade inédita de fentanil confiscada pelas autoridades norte-americanas em 2022.

"O problema é que [a droga] simplesmente continua a vir."