Detenção do filho de “El Chapo” provoca onda de violência no México a dias da visita de Biden

Ovidio Guzmán-López, um dos filhos do narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, foi detido na quinta-feira, o que originou uma vaga de violência na cidade de Culiacán, no estado de Sinaloa, noticiam as agências internacionais.

A detenção do também conhecido como “El Ratón” (o Rato), um dos homens fortes do cartel de Sinaloa, acontece a poucos dias da visita oficial do Presidente norte-americano, Joe Biden, e do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, ao México, para uma cimeira interamericana marcada para 9 e 10 de janeiro, o que está a levar a um reforço da segurança no país.

Esta será a primeira visita oficial de Biden ao México desde que assumiu a presidência dos EUA em janeiro de 2021.

Líder do cartel de Sinaloa, um dos mais perigosos do mundo, Ovidio Guzmán-López já tinha sido detido em 2019, mas foi libertado pouco tempo depois, e estava agora a ser procurado pelas autoridades do México e dos Estados Unidos, estando agora detido numa prisão de alta segurança.

Em declarações à imprensa, o secretário de Defesa Nacional do México revelou que a detenção do filho de “El Chapo” resultou de um trabalho de “mais de seis meses”, numa operação que juntou várias forças de segurança.

Os EUA chegaram mesmo a oferecer uma avultada recompensa pela detenção de “El Ratón”, por tratar-se, segundo as autoridades norte-americanas, do principal responsável pelo tráfico de droga do México para o território norte-americana.

A violência relacionada com o tráfico de droga é um dos maiores problemas do México. A violência a envolver cartéis e gangues terá provocado a morte de cerca de 1.500 pessoas só em 2022.