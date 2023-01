Reveja o funeral do Papa Emérito Bento XVI

Leia também:

Decorreu esta quinta-feira a Missa exequial pelo Sumo Pontífice Emérito Bento XVI. Pela primeira vez na História, um Papa presidiu ao funeral de outro Papa: a cerimónia foi presidida pelo Papa Francisco, e começou pontualmente às 9h30, hora local (menos uma hora em Portugal continental), na Praça de São Pedro.

A Renascença acompanhou a cerimónia em direto, numa emissão em antena e online conduzida pelo jornalista Sérgio Costa, com comentários de Pe. Jorge Duarte e Pe. Vitor Gonçalves, e intervenções dos enviados da Renascença ao Vaticano, Aura Miguel e André Rodrigues.

De acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a inédita celebração do funeral de um Papa presidida pelo seu sucessor, “grosso modo, repete o modelo das exéquias de um sumo pontífice”.