Rússia vai intensificar ataques com drones iranianos, diz Zelensky

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou que os ataques da Rússia com drones de fabrico iraniano vão intensificar-se nas próximas semanas.

"Temos informações de que a Rússia está a planear um ataque prolongado de shaheds (drones explosivos), disse Zelenskyy no seu último vídeo noturno, gravado na noite de ontem, acrescentando que o objetivo é combater a resistência da Ucrânia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tem tentado explorar formas de aumentar a confiança dos responsáveis militares na guerra, depois de, nos últimos meses, ter perdido várias batalhas graças à contraofensiva ucraniana apoiada por armas fornecidas pelo Ocidente.

No mais recente embaraço para a presidência russa (Kremlin), as forças ucranianas dispararam rockets contra uma instalação da região leste de Donetsk, onde estavam estacionados soldados russos, matando 63 deles, num dos ataques mais mortíferos contra as forças russas desde o início da guerra, há mais de 10 meses.