Duas atrizes detidas no Irão por não usarem véu islâmico

As duas atrizes estão entre um número considerável de figuras públicas iranianas que têm manifestado o seu apoio aos manifestantes, mobilizando-se as leis do país.

Mais recentemente, Medhi Taremi, jogador do FC Porto, tomou posição em defesa das vítimas da repressão no país e Ehsan Hajsafi, capitão da equipa nacional de futebol do Irão, no Campeonato do Mundo no Qatar, considerou “inadequadas” as condições no país, o que está a deixar “o nosso povo insatisfeito”.

Esta terça-feira, na estreia no Mundial do Qatar, os jogadores da seleção iraniana não cantaram o hino.

Também o responsável pela federação de boxe do Irão, Hossein Soori, anunciou que não regressaria de um torneio em Espanha, devido à repressão violenta dos protestos no seu país natal.

Segundo a BBC, os ativistas dos direitos humanos estimam que cerca de 400 manifestantes já foram mortos e outros mais de 16 mil outros foram presos numa ação de repressão por parte das forças de segurança.

Os líderes do Irão dizem que os protestos são "tumultos" orquestrados pelos “inimigos estrangeiros” do país.