Taremi e a situação no Irão. “Violência e uso de força não é aceitável”

O avançado Mehdi Taremi voltou às redes sociais para falar sobre a atual situação no Irão e deixou fortes críticas.

“Os acontecimentos das últimas noites não são dignos de pessoas nobres. Não era o Irão. Fiquei envergonhado de ver certos vídeos, especialmente mau comportamento e violência contra mulheres", escreveu o jogador do FC Porto no Instagram.

Taremi continua: "Em que língua temos de levantar os nossos problemas e preocupações para sermos ouvidos? Os oficiais têm o dever de oferecer bem-estar e conforto ao honorável povo do Irão. Violência e uso de força contra pessoas não resolve qualquer problema e, sob qualquer forma, não é aceitável."

O atleta dos dragões não tem dúvidas: "O meu dever, a minha responsabilidade e o meu trabalho é fazer as pessoas felizes. Aquele que trabalha pela felicidade dos seus compatriotas nunca vai suportar ver a sua infelicidade”.

O jogador volta a comentar a situação no Irão, numa altura em que estão a decorrer protestos, há vários dias, após a morte de Mahsa Amini, jovem detida pela chamada “polícia da moralidade” por alegadamente não usar corretamente o hijab em público.

Taremi, Sardar Azmoun e Vahid Amiri alteraram as respetivas fotos de perfil nas redes sociais para um fundo preto. Já Karim Ansarifard colocou uma foto do mapa do Irão todo a preto.

Segundo a ONG anti-regime Iran Human Rights (IHR), sediada em Oslo, pelo menos 75 pessoas já foram mortas no Irão na repressão das manifestações iniciadas há dez dias.