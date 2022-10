Maior parte do mundo é uma "selva", diz Josep Borrell, comparando Europa com jardim

As declarações do alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança estão a gerar polémica. Josep Borrell disse que a maior parte do mundo é uma “selva”, comparando com o “jardim” que é a Europa.

Borrell fez um discurso na inauguração de um programa universitário projetado para criar a próxima geração de diplomatas europeus.

Dirigindo-se a um grupo de estudantes do Colégio da Europa em Bruges, na quinta-feira, comparou a UE a um “jardim” que tem a melhor combinação de “liberdade política, prosperidade econômica e coesão social” alguma vez conhecida pela humanidade – e que deve ser protegido da “selva” exterior.



“O resto do mundo não é exatamente um jardim... é uma selva… que pode invadir o jardim. Os jardineiros devem tomar conta do jardim, mas não irão conseguir proteger o jardim criando muros”, considerando que os europeus têm que estar “muito mais envolvidos” com o resto do mundo e fazer um bom uso de seu “privilégio”.

Esta não foi a primeira vez que Borrell compara a UE a um belo e arrumado jardim cercado por uma selva caótica e sem lei. Em março, ele disse ao jornal espanhol El Mundo que “se não queremos que a selva coma nosso jardim, temos que acordar”.