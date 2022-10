Filho de Bolsonaro perde metade dos votos que teve em 2018

O filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que concorre também pelo Partido Liberal (PL), perdeu metade dos votos e que tinha obtido na anterior eleição.

Ficou em terceiro lugar na disputa para deputado federal em São Paulo.

A corrida foi ganha por Guilherme Boulos (Partido Socialismo e Liberdade), com mais de 1 milhão de votos, seguido de Carla Zambelli (PL), que alcançou pouco mais de 946 mil.

Há quatro anos, Eduardo aproveitou onda bolsonarista que invadiu o Brasil e reelegeu-se para a Câmara dos Deputados como o mais votado de toda a história. Bateu mesmo uma marca que já durava 16 anos.

Com mais de 1,8 milhão de votos em 2018, superou os 1.573.642 votos obtidos por Enéas Carneiro (Prona-SP), na eleição de 2002.

No domingo, Eduardo obteve menos da metade da última votação —pouco mais de 741 mil.

Na eleição presidencial, com quase 100% dos votos contabilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o antigo chefe de Estado, Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi declarado vencedor do primeiro turno, com cerca de 48,43% dos votos -- menos do que os 50% necessários para ser eleito já este domingo.

Jair Bolsonaro obteve 43,2% dos votos e vai à segunda volta com o petista.