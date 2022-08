Homicídio de filha de ideólogo do Kremlin. Putin condena "crime desprezível" e culpa Kiev

O Presidente russo, Vladimir Putin, classificou esta segunda-feira como um "crime desprezível" o assassínio da filha de um ideólogo que apoiava a ofensiva na Ucrânia, numa explosão do carro perto de Moscovo, que o Kremlin atribui a Kiev.

"Um crime desprezível e cruel acabou prematuramente com a vida de Daria Dugina, uma pessoa brilhante e talentosa com um coração verdadeiramente russo", disse Putin numa mensagem de condolências divulgada pelo Kremlin aos familiares da jovem assassinada no sábado.

Jornalista e cientista política nascida em 1992, Dugina era filha de Alexander Dugin, um ideólogo e escritor ultranacionalista que promove uma doutrina expansionista e que se apresenta como feroz defensor da ofensiva russa na Ucrânia.

"O assassínio foi preparado e cometido por serviços especiais ucranianos", disse o FSB, a principal agência de informações da Rússia, num comunicado citado por agências russas.

Segundo as agências de informação russas, o carro conduzido por Daria Dugina foi alvo de um ataque de uma mulher de nacionalidade ucraniana, nascida em 1979, identificada pelo FSB como Natalya Vovk, que chegou à Rússia em julho com a filha menor, nascida em 2010.