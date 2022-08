Rússia. Filha de aliado de Putin morre em explosão de carro

A filha do ultranacionalista russo Alexander Dugin, cientista político e aliado de Vladimir Putin, morreu no sábado à noite. Terá sido morta devido à detonação de um engenho explosivo no automóvel que conduzia, nos arredores de Moscovo.

Darya Dugina, jornalista e perita política de 30 anos, morreu após uma explosão no Toyota Land Cruiser em que seguia, noticia a agência Reuters ao citar um comunicado dos investigadores.

O caso está a ser investigado pelas autoridades estatais como um crime de homicídio.

Alexander Dugin é um apoiante da ideia de unificação dos territórios falantes de língua russa, assim como a absorção de outros países para a formação de um novo império russo. O ideólogo, que alguns dizem ter grande influência junto de Vladimir Putin, está na lista de personalidades sancionadas pelos EUA.

A filha apoiava as ideias do pai e aparecia voluntariamente na televisão estatal para justificar e suportar as ações russas na Ucrânia.