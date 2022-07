Rússia confirma que guerra na Ucrânia visa depôr Zelensky

O chefe da diplomacia da Rússia disse esta segunda-feira que o principal objetivo da intervenção militar russa na Ucrânia consiste em derrubar o Governo do Presidente Volodymyr Zelensky, enquanto as forças do Kremlin prosseguem ataques no país vizinho.

As declarações do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, coincidem com os esforços da Ucrânia em retomar as exportações de cereais a partir dos seus portos do mar Negro, no âmbito de um acordo que foi posto em causa no sábado pelo ataque militar russo ao porto de Odessa.

Ao discursar no decurso de uma cimeira da Liga Árabe no Cairo, que decorreu no domingo, Lavrov disse que Moscovo está determinado em ajudar os ucranianos “a libertarem-se a si próprios do fardo desse regime [de Volodymyr Zelensky] absolutamente inaceitável”.