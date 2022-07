EUA e Kiev preparam "plano B” para garantir retoma das exportações de cereais

Os Estados Unidos e a Ucrânia estão a trabalhar num “Plano B” para garantir a exportação de cereais após o ataque russo no porto de Odessa, indicou esta segunda-feira Samatha Power, administradora da agência internacional dos EUA para o Desenvolvimento (USAID).

O “Plano B” envolve percursos rodoviários, ferroviários e por rio, e o ajustamento dos sistemas ferroviários para que possam ser compatíveis com os da Europa e assim permitir exportações mais rápidas”, disse em entrevista à cadeia televisiva CNN no domingo, em Nairóbi, após visitar regiões do Quénia e Somália assoladas por inundações.

“Estamos a elaborar um plano de contingência porque não podemos confiar de nenhuma forma naquilo que Vladimir Putin diz”, acrescentou.

Power sublinhou que apesar das garantias fornecidas por um plano de contingência, não será melhor do que "Putin acabar com o bloqueio e os cereais saírem dos portos da forma mais eficiente possível".

A Rússia, que tem em curso uma ofensiva militar na Ucrânia desde 24 de fevereiro, bombardeou no sábado o porto de Odessa, vital para o escoamento e comercialização dos cereais ucranianos.