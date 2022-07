Draghi testa confiança política na atual coligação de Governo e enfrenta voto no Parlamento

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, vai revelar esta quarta-feira no Senado se mantém o seu pedido de demissão, após a crise política na coligação governamental, enquanto os partidos que o apoiam politicamente voltam a votar uma moção de confiança.

Draghi fará um discurso no Senado às 09:30 (08:30 de Lisboa), antes da discussão e votação de uma moção de confiança, que acontecerá ao final da tarde, quando os deputados se pronunciarão sobre o futuro político de uma larga coligação de "unidade nacional" que inclui partidos de todo o espetro político, da extrema-direita à esquerda.

Na quinta-feira passada, Draghi apresentou a demissão, no meio de uma crise política desencadeada pela recusa do Movimento 5 Estrelas (M5E, anti-sistema), que faz parte da coligação de governo, em participar num voto de confiança ao executivo.

Nesse mesmo dia, o pedido de demissão de Draghi foi rejeitado pelo Presidente de Itália, Sergio Mattarella, que remeteu o assunto para o parlamento.

Na terça-feira, na véspera da sessão parlamentar que irá ditar o futuro da coligação governamental italiana, Draghi deslocou-se à residência do Presidente da República, para se encontrar com Mattarella e depois regressou à sede do Governo para preparar a moção de confiança que será votada hoje no Senado.