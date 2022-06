Ao 104.º dia de guerra na Ucrânia continua a batalha pelo controlo da cidade de Severodonetsk, no Leste do país. Um analista utiliza a expressão guerra de trincheiras para fazer um ponto de situação do conflito que já matou mais de 4.200 civis.

Violentos combates continuam na cidade de Severodonetsk, no Leste da Ucrânia, que as forças russas tentam conquistar há semanas.

O governo russo afirma que o exército de Moscovo já controla 97% da região de Luhansk, tomou as zonas residenciais de Severodonetsk e está agora focado em controlar as partes industriais.

Por seu lado, o governador ucraniano de Luhansk, Serhiy Haidai, diz que os soldados de Kiev estão a ter dificuldade conter o avanço russo no centro de Severodonetsk, mas as forças de Moscovo não controlam a cidade que neste momento está na linha da frente do conflito.

Um grupo de 800 pessoas procurou refúgio numa fábrica de químicos na cidade ucraniana de Severodonetsk, avança um responsável da empresa Dmytro Firtash, citada pela AFP.

Cerca de 600 pessoas estão “detidas em câmaras de tortura” na cidade de Kherson, controlada pelas forças russas. A maior parte dos detidos são ativistas que organizaram protestos e jornalistas. A acusação é de Tamila Tacheva, representante da presidência da Ucrânia para a Crimeia.

Os combates na Ucrânia assumiram um ritmo que lembra a guerra de trincheiras durante a I Guerra Mundial, disse à BBC o analista militar Justin Crump.

Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas num bombardeamento russo contra Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.

A Ucrânia precisa de uma vitória sobre a Rússia "no campo de batalha", antes de qualquer negociação de paz, afirma o Presidente o Volodymyr Zelenskiy.

Os corpos de alguns combatentes ucranianos mortos na siderúrgica Azovstal foram entregues a Kiev, dizem famílias da unidade Azov da Ucrânia.