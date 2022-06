ONU confirma mais de 4.200 civis mortos na Ucrânia

A Organização das Nações Unidas confirmou, nesta terça-feira, que, em pouco mais de três meses de guerra na Ucrânia, pelo menos 4.253 civis perderam a vida e 5.141 ficaram feridos.

Das vítimas mortais confirmadas pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), 272 são crianças, e há também 433 crianças entre os feridos, de acordo com as estatísticas diariamente atualizadas desde o início da ofensiva russa, a 24 de fevereiro.

Números reais podem ser muito superiores

O organismo internacional, dirigido pela Alta-Comissária Michelle Bachelet, reconhece, no entanto, que os números que apresenta não refletem o verdadeiro impacto da guerra – que, nesta terça-feira, chegou ao 104.º dia - na vida e integridade física dos civis, por ser muito difícil recolher informação em zonas cercadas ou onde os combates são intensos, como no leste do país.

Esta situação envolve, em particular, as cidades de Mariupol (região de Donetsk), Izium (região de Kharkiv) e Popasna (região de Lugansk), onde existem relatos de numerosas vítimas civis.