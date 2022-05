U2 dão concerto improvisado em Kiev

Os U2 estiveram em Kiev e acabaram por dar um concerto improvisado numa estação de metro em Kiev que tem servido de abrigo anti-bomba. A banda confirmou o evento no Twitter, garantindo que o convite surgiu do próprio Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, "como um sinal de solidariedade com os cidadãos ucranianos". "E foi mesmo isso que viemos cá fazer", é dito num twit, assinado por Bono e The Edge. Pela internet já surgiram os primeiros vídeos do momento:

"De todas as grandes cidades do mundo... Tóquio, Sidney, Londres, Paris... Não há outro sítio no mundo onde quiséssemos mais estar neste momento do que aqui em Kiev", diz Bono, antes de tocar "Stand By Me" com a banda ucraniana Antytila (que a Renascença já entrevistou).

A banda ucraniana também partilhou vídeos do momento. "Viemos de Kharkiv a Kiev depois de recebermos um convite pessoal da lenda dos U2, o Bono. Cantamos 'Stand by You' sem ensaios, tudo de improviso", diz a banda, no Instagram.