Rússia anuncia controlo da cidade de Mariupol

A retirada será realizada por seis ambulâncias e dez autocarros municipais, que estarão assinalados com uma bandeira branca. A evacuação da cidade contará com a colaboração da Cruz Vermelha.

De acordo com a vice-primeira-ministra da Ucrânia, a retirada de residentes de Mariupol deve prosseguir esta quinta-feira. “A situação de segurança é difícil. As coisas podem mudar”, lembrou Iryna Vereshchuk.

Putin reiterou que as vidas de quem está dentro do edifício estão garantidas se se renderem. E felicitou Shoigu pela tomada da cidade portuária. "O trabalho final de libertar Mariupol é um sucesso", disse Vladimir Putin ao ministro da Defesa.

O Presidente da Ucrânia fala esta quinta-feira à Assembleia da República. A cerimónia conta com a presença do Presidente da República e do primeiro-ministro e com a ausência do PCP.

A cerimónia começa às 17h00, com o novo Presidente da Assembleia da República a receber as outras duas principais figuras do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.

O discurso do Presidente da Ucrânia vai ser transmitido, em direto a partir da Ucrânia, e projetado nos vários ecrãs gigantes que foram instalados no Parlamento para o efeito. A intervenção de Zelenskiy não deve ter mais de 15 minutos e deve ser feita em ucraniano. E já que acontece em tempo real, haverá um tradutor a partir da Ucrânia que vai dobrar o presidente, em direto, para português.