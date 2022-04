Inédito. Zelensky discursa no Parlamento português por videoconferência. PCP é o não-elefante na sala

Convidados

O Presidente da República vai sentar-se ao lado do Presidente da Assembleia, já o primeiro-ministro senta-se na mesa onde habitualmente se senta o governo. Nestas cadeira sentam-se também Helena Carreiras, ministra da Defesa, e Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares, e Francisco André, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, em substituição do ministro João Gomes Cravinho, infetado com Covid-19.

Os deputados não têm direito a fazer perguntas a Zelensky. Nesta cerimónia está previsto apenas que seja o Presidente da Assembleia da República a falar.

Será Augusto Santos Silva a representar Portugal num discurso que não deve ultrapassar os 20 minutos.

Convidados estão também os membros que ocupam os 26 primeiros lugares da lista de precedências do Estado, ou seja, dezenas de ocupantes de funções que vão do presidente do Tribunal Constitucional aos conselheiros de Estado, passando também por antigos Presidentes e primeiros-ministros. Ainda assim, pela altura em que este texto foi escrito, ainda não havia uma lista com os convidados confirmados que já tivesse sido divulgada.

Há também uma lista de convidados que envolve pessoas da sociedade civil, que ainda estão a ser definidos, mas onde constam nomes ligados à igreja ortodoxa e professores de ucraniano, por exemplo.