"Os corpos falam". Perito forense não tem dúvidas de que houve massacre de civis em Bucha

O Presidente do Conselho Científico Consultivo do Tribunal Penal Internacional (TPI) diz não ter a menor dúvida de que as imagens das ruas de Bucha evidenciam que foi cometido um massacre sobre civis.

Segundo este perito forense, são imagens que "apresentam múltiplos elementos que nos fazem acreditar que se trata, de facto, de uma realidade, de algo que aconteceu e que significa uma profunda violação de direitos humanos".

Se as autoridades contrapõem com o argumento de que tudo não passa de uma encenação, Duarte Nuno Vieira assegura à Renascença que as imagens que nos chegam da Ucrânia são inequívocas e desmentem essas alegações.