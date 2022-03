Produtora russa. A mulher que ousou enfrentar Putin foi multada

Chama-se Marina Ovsyannikova vive em Moscovo e trabalha no Channel One, o canal televisivo russo e próximo do Kremlin. Nas redes sociais conta que é adepta de fitness e de natação de águas abertas, uma mãe feliz e apaixonada por cães da raça ‘golden retrievers’.

Ficou conhecida por ter exibido um cartaz de protesto contra a guerra na televisão quando estava a decorrer o noticiário. Agora, é apelidada por muitos como a "mulher coragem".

Está também a tornar-se, por isso, num rosto da oposição à investida russa na Ucrânia, arriscando um preço elevado.

Depois de ter sido detida pelas autoridades russas, Marina Ovsyannikova esteve incontactável quase 24 horas.



Na altura e temeu-se o pior até porque a Rússia tem agora uma nova lei que prevê até 15 anos de cadeia, de acordo com a revisão aprovada na semana passada no código criminal do país contra as chamadas “fake news”.

A verdade é que Marina acabou por sair em liberdade depois de pagar uma multa a rondar os 250 euros. Foi julgada por ter organizado um evento público não autorizado.

Quando foi libertada garantiu que não tinha intenções de organizar uma manifestação pública não autorizada e que tomou a decisão de invadir o estúdio sozinha. “Foi a minha decisão antiguerra. Eu tomei esta decisão sozinha, porque não apoio a invasão da Rússia. Isto é terrível”.