Elon Musk desafia Putin para combate

"Venho por este meio desafiar Vladimir Putin para um combate singular. A Ucrânia está em jogo", escreveu o multimilionário, numa mistura entre inglês, russo e ucraniano.

Esta não é a primeira vez que Elon Musk se envolve diretamente no conflito. Ainda em Fevereiro, o ministro da Transição Digital da Ucrânia fez um pedido a Elon Musk, precisamente via Twitter, para que fornecesse ao país o melhor e mais resistente serviço de Internet.

Este serviço só seria possível através de estações Starlink, uma rede de satélites da SpaceX, a agência espacial privada do magnata. "Enquanto tentas colonizar Marte, a Rússia tenta ocupar a Ucrânia. Enquanto os teus foguetões aterram a partir do espaço, os rockets da Rússia atacam civis ucranianos", escreveu. O bilionário norte-americano respondeu afirmativamente ao pedido.

Mais tarde, o próprio Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que conversou com o CEO da SpaceX e garantiu que a Ucrânia receberia mais terminais de internet Starlink, adiantando que também teria falado com Musk sobre o futuro do país, no que diz respeito a investimento tecnológico.