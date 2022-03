Ucrânia diz que mais de 2 mil civis morreram desde o início da guerra

Entre as vítimas estão dez operacionais das equipas de socorro, de acordo com os Serviços de Emergência.

Mais de dois mil civis morreram em sete dias de guerra da Ucrânia, avançaram esta quarta-feira as autoridades de Kiev.

“Durante os sete dias de guerra, a Rússia destruiu centenas de edifícios residenciais, hospitais, jardins infantis e estações de transportes públicos", referem as autoridades de Kiev.

Deverá mesmo acontecer esta quarta-feira à noite a segunda ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A informação é avançada pela agência de notícias estatal russa que cita um assessor do presidente ucraniano.



Deverá mesmo acontecer esta quarta-feira à noite a segunda ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A informação é avançada pela agência de notícias estatal russa que cita um assessor do presidente ucraniano.

Os combates prosseguem no terreno. Pelo menos 21 pessoas morreram e 112 ficaram feridas durantes os bombardeamentos em Kharkiv. A segunda maior cidade da Ucrânia começou a ser ocupada pelas tropas russas, durante a madrugada desta quarta-feira.

O número de refugiados da Ucrânia para países vizinhos atingiu as 836 mil pessoas, de acordo com o mais recente balanço do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, divulgado esta quarta-feira.