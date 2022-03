Negociações entre Ucrânia e Rússia deverão mesmo acontecer esta 4.ª feira

Deverá mesmo acontecer esta quarta-feira à noite a segunda ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A informação é avançada pela agência de notícias estatal russa que cita um assessor do presidente ucraniano.

Já hoje, o porta-voz do Kremlin tinha dito que a delegação russa estaria no local das negociações - ainda secreto- à espera dos representantes ucranianos.

De acordo com a imprensa internacional, a Ucrânia terá exigido um cessar-fogo e a retirada das tropas russas do território ucraniano.

Do lado russo haverá exigências para que a Ucrânia reconheça as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk e abandone as exigências para recuperar a Crimeia.

A primeira ronda de negociações aconteceu na segunda-feira, na localidade de Gomel, na Bielorrússia. As delegações regressaram a Kiev e Moscovo para consultas e, esta quarta-feira, deverão voltar a reunir-se.