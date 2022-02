​“Esta noite será a mais difícil", avisa Presidente da Ucrânia

O Presidente ucraniano fez uma mensagem dramática ao país. Volodymyr Zelensky avisa que as tropas russas vão atacar em força e a noite vai ser dura.

“Esta noite será a mais difícil. O inimigo vai com tudo. Devemos resistir. A noite será muito dura, mas o sol virá”, afirma o chefe de Estado.



“Esta noite será mais difícil do que o dia. Muitas cidades do nosso estado estão sob ataque: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, os nossos meninos e meninas em Donbas, as cidades do sul, atenção especial a Kiev”, declarou.

“Não podemos perder a capital”, apela Volodymyr Zelensky.